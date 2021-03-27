Мбаппе признался, что раньше часто сталкивался с критикой в свой адрес

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал о том, что ранее часто сталкивался с критикой в свой адрес.

«Долгое время в молодежных командах меня критиковали за то, что я мало забиваю и слишком много выпендриваюсь. В современном футболе необходимо забивать голы. А чтобы забивать, нужно учиться это делать. Надо работать на тренировках.

Когда тебе тяжело, никто, кроме тебя самого, не поможет тебе собраться. Нужно быть психически сильным и делать все, чтобы дать другим понять, что вы можете свернуть горы. Когда я выхожу на поле, говорю себе, что собираюсь сделать. И стараюсь изо всех сил», —цитирует Мбаппе официальный сайт «ПСЖ».

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 36 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 5 результативных передач.