Мбаппе признался, что раньше часто сталкивался с критикой в свой адрес
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал о том, что ранее часто сталкивался с критикой в свой адрес.
«Долгое время в молодежных командах меня критиковали за то, что я мало забиваю и слишком много выпендриваюсь. В современном футболе необходимо забивать голы. А чтобы забивать, нужно учиться это делать. Надо работать на тренировках.
Когда тебе тяжело, никто, кроме тебя самого, не поможет тебе собраться. Нужно быть психически сильным и делать все, чтобы дать другим понять, что вы можете свернуть горы. Когда я выхожу на поле, говорю себе, что собираюсь сделать. И стараюсь изо всех сил», —цитирует Мбаппе официальный сайт «ПСЖ».
В текущем сезоне 22-летний футболист провел 36 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/kylian-mbappe-jessaye-de-repousser-les-limites-uefa-interview-psg
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю