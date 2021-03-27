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Мойзе Кин намерен остаться в «ПСЖ»

13:49
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Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин, выступающий за «ПСЖ» на правах аренды, намерен остаться в парижском клубе на постоянной основе, сообщает Football Italia.

По информации источника, 21-летний итальянец доволен жизнью в столице Франции и игрой за нынешнюю команду. Сообщается, что в арендном соглашение между «Эвертоном» и «ПСЖ» не прописана опция выкупа футболиста.

В сезоне-2020/21 Кин провел 29 матчей за «ПСЖ», на его счету 15 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168327/kean-only-wants-psg

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