Мойзе Кин намерен остаться в «ПСЖ»
Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин, выступающий за «ПСЖ» на правах аренды, намерен остаться в парижском клубе на постоянной основе, сообщает Football Italia.
По информации источника, 21-летний итальянец доволен жизнью в столице Франции и игрой за нынешнюю команду. Сообщается, что в арендном соглашение между «Эвертоном» и «ПСЖ» не прописана опция выкупа футболиста.
В сезоне-2020/21 Кин провел 29 матчей за «ПСЖ», на его счету 15 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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