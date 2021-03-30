«Лион» продлил контракт с 33-летним защитником Марселу
16:25
«Лион» продлил контракт с защитником Антониу Марселу. Новое соглашение с 33-летним бразильцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт французской команды 30 марта.
Марселу выступает за «Лион» с 2017 года, когда переехал во Францию из Турции, где выступал за «Бешикташ».
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола.
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