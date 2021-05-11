Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции на Олимпиаду

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе включен в предварительную заявку сборной Франции на Олимпиаду в Токио, информирует The News 24 со ссылкой на L'Equipe. Всего в список входит 85 игроков. Однако реальное участие 22-летнего чемпиона мира в турнире представляется маловероятным.

Мбаппе гарантированно сыграет на чемпионате Европы-2021, после которого до Олимпиады всего десять дней. Кроме того, у Мбаппе еще не улажен вопрос по продлению контракта с «ПСЖ».

Также в олимпийскую сборную Франции могут быть вызваны Усман Дембеле («Барселона»), Эдуардо Камавинги («Ренн»), Жюль Кунде («Севилья») и Тео Эрнандес («Милан»).

На счету Мбаппе в этом сезоне 37 голов и 5 передач в 43 матчах за клуб.