Дешам — о возможном составе сборной Франции на Евро-2020: «Я не Санта-Клаус»
08:24
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о возможном составе национальной команды на матчи чемпионата Европы 2020 года.
«Я не Санта-Клаус, не собираюсь делать сюрпризы. Объявлю свой состав 18 мая. Надеюсь, все будет хорошо, но избежать неожиданностей мы не можем. Единственный список, который имеет значение, — это тот, который мы отправим в УЕФА 1 июня в полночь», — цитирует Дешама Goal.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Франции в одной группе сыграет с командами Германии, Венгрии и Португалии.
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