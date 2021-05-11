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Дешам — о возможном составе сборной Франции на Евро-2020: «Я не Санта-Клаус»

08:24
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о возможном составе национальной команды на матчи чемпионата Европы 2020 года.

«Я не Санта-Клаус, не собираюсь делать сюрпризы. Объявлю свой состав 18 мая. Надеюсь, все будет хорошо, но избежать неожиданностей мы не можем. Единственный список, который имеет значение, — это тот, который мы отправим в УЕФА 1 июня в полночь», — цитирует Дешама Goal.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Франции в одной группе сыграет с командами Германии, Венгрии и Португалии.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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