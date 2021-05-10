«ПСЖ» попробует подписать Салаха, если не сможет договориться с Мбаппе
22:17
«ПСЖ» предпримет попытки подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Daily Mirror.
При этом отмечается, что переговоры пройдут в том случае, если нападающий парижан Килиан Мбаппе откажется от продления контрактного соглашения с клубом. Действующий контракт лидера «ПСЖ» и сборной Франции рассчитан до 30 июня 2022 года.
Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. К нему также проявляют внимание такие футбольные клубы, как «Реал» Мадрид и «Барселона».
В нынешнем сезоне египтянин 34 раза вышел на поле в футболке «Ливерпуля» и забил 20 мячей.
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