«ПСЖ» попробует подписать Салаха, если не сможет договориться с Мбаппе

«ПСЖ» предпримет попытки подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Daily Mirror.

При этом отмечается, что переговоры пройдут в том случае, если нападающий парижан Килиан Мбаппе откажется от продления контрактного соглашения с клубом. Действующий контракт лидера «ПСЖ» и сборной Франции рассчитан до 30 июня 2022 года.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. К нему также проявляют внимание такие футбольные клубы, как «Реал» Мадрид и «Барселона».

В нынешнем сезоне египтянин 34 раза вышел на поле в футболке «Ливерпуля» и забил 20 мячей.