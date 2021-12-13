Мбаппе — о победе «ПСЖ» над «Монако»: «Идеальная ночь»
Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Монако» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Франции.
«Большая победа и два гола, идеальная ночь», — написал Мбаппе в Instagram.
В прошедшей встрече 22-летний француз оформил дубль. Всего в нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 14 голевых передач в 23 играх.
После 18 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» с 26 очками занимает восьмую позицию.
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