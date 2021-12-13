Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ» по версии WhoScored
Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком в составе монегасков в матче 18-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (0:2) по версии портала WhoScored.
25-летний россиянин получил 7,1 балла. Головин провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями.
В составе парижан лучшим игроком был признан форвард Килиан Мбаппе, отметившийся дублем. 22-летний француз получил 8,9 балла.
После 18 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» с 26 баллами занимает восьмую позицию.
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