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Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ» по версии WhoScored

11:39
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Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком в составе монегасков в матче 18-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (0:2) по версии портала WhoScored.

25-летний россиянин получил 7,1 балла. Головин провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями.

В составе парижан лучшим игроком был признан форвард Килиан Мбаппе, отметившийся дублем. 22-летний француз получил 8,9 балла.

После 18 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» с 26 баллами занимает восьмую позицию.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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Карен Саркисян все материалы автора

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