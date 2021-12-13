Ковач оценил шансы Мбаппе выиграть «Золотой мяч»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о потенциале форварда «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Для меня Мбаппе — один из трех лучших футболиста мира. Если он убережется от травм, то выиграет много «Золотых мячей», — цитирует Ковача L`Equipe.
«ПСЖ» с 45 очками лидирует в чемпионате Франции, «Монако» с 26 очками — на восьмой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю