Мбаппе назвал Тухеля фантастическим тактиком
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о главном тренере «Челси» Томасе Тухеле, который возглавлял французский клуб с 2018 по 2020 год.
«Тухель — фантастический тактик. Он точно знает, как будут вести себя соперники, и может предсказать ход матча.
Он еще очень молодой тренер, это надо учитывать. В будущем он может стать одним из лучших. Он доказал это своей победой в Лиге чемпионов. После Евро позвоню ему, потому что у нас очень хорошие отношения», — приводит слова Мбаппе L'Equipe со ссылкой на Sportbild.
Немецкий специалист возглавил «Челси» в январе 2021 года. 29 мая команда в финале Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (1:0). А 4 июня Тухель продлил контракт с «Челси» до лета 2024 года.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Kylian-mbappe-psg-vante-le-talent-de-thomas-tuchel/1260503
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