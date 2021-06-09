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Мбаппе назвал Тухеля фантастическим тактиком

12:26
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о главном тренере «Челси» Томасе Тухеле, который возглавлял французский клуб с 2018 по 2020 год.

«Тухель — фантастический тактик. Он точно знает, как будут вести себя соперники, и может предсказать ход матча.

Он еще очень молодой тренер, это надо учитывать. В будущем он может стать одним из лучших. Он доказал это своей победой в Лиге чемпионов. После Евро позвоню ему, потому что у нас очень хорошие отношения», — приводит слова Мбаппе L'Equipe со ссылкой на Sportbild.

Немецкий специалист возглавил «Челси» в январе 2021 года. 29 мая команда в финале Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (1:0). А 4 июня Тухель продлил контракт с «Челси» до лета 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Kylian-mbappe-psg-vante-le-talent-de-thomas-tuchel/1260503

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