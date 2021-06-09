Мбаппе рассказал, что ему предложили перейти в «Баварию»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что его партнер по национальной команде и защитник «Баварии» Люка Эрнандес предложил ему перейти в немецкую команду.

«Люка сказал, что я должен переезжать в Мюнхен и играть за «Баварию». «Бавария» — это один из пяти лучших клубов в мире. Можно только поздравить эту команду с тем, как ей удается держать высокий уровень каждый год. В «Баварии» знают, что делают. Например, сейчас из команды ушли Боатенг и Алаба, но зато им на смену приходит замечательный защитник Упамекано. У «Баварии» есть концепция, по которой выстраивается клуб. Что касается моего перехода или не перехода в «Баварию» — кто знает, что случится в будущем? Впрочем, я счастлив и в нынешней команде», — приводит Bild слова Мбаппе.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 160 миллионов евро. 4 июня другой партнер Мбаппе по сборной Франции, Карим Бензема заявил, что хотел бы видеть форварда в «Реале».