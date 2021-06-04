Тухель продлил контракт с «Челси» до 2024 года

«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Томасом Тухелем.

Новое соглашение немецкого специалиста рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, «Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей. Тухель возглавил «Челси» в конце января 2021 года, сменив Фрэнка Лэмпарда.