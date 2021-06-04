Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Тухель продлил контракт с «Челси» до 2024 года

14:36
Томас Тухель. Фото AFP
Томас Тухель. Фото AFP
Теги:

«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Томасом Тухелем.

Новое соглашение немецкого специалиста рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, «Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Тухель возглавил «Челси» в конце января 2021 года, сменив Фрэнка Лэмпарда.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тарасенко рассказал об атмосфере в раздевалке сборной после поражения от Канады
Реакция игроков сборной России на поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира
Россия — Канада: Тимкин открыл счет в матче
Главное о коронавирусе в России и мире на 4 июня: статистика и факты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд