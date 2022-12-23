Мбаппе и Неймар тренировались в общей группе «ПСЖ»

Нападающие Килиан Мбаппе и Неймар вернулись к тренировкам с основой «ПСЖ».

23 декабря оба футболиста занимались в общей группе, сообщает журналист Адриен Гренье.

Футболисты, выступавшие на чемпионате мира в Катаре, получили несколько дополнительных дней отпуска.

Напомним, что сборная Бразилии с Неймаром выбыла на стадии четвертьфинала, а Франции с Мбаппе уступила в финале сборной Аргентины.