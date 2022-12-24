Источник: Месси подпишет новый контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1»

Нападающий Лионель Месси дал согласие на продление контракта с «ПСЖ», пишет журналист Гильем Балаге.

35-летний аргентинец подпишет новое соглашение по схеме «1+1». Все уже почти согласовано, от срока до зарплаты, которая превысит нынешнюю.

Отмечается, что в «Барселоне» обсуждали возможность возвращения Лео, однако до конкретики дело не дошло.

В текущем сезоне форвард сыграл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). Он признан лучшим игроком турнира в Катаре.