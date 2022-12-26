Мбаппе и Неймар готовы сыграть за «ПСЖ» в матче со «Страсбуром»

Нападающие Килиан Мбаппе и Неймар готовы сыграть за «ПСЖ» в матче 16-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром», сообщает RMC Sport.

Оба футболиста тренируются без ограничений и не собираются просить дополнительное время на отдых после ЧМ-2022.

Матч между «ПСЖ» и «Страсбуром» пройдут в среду, 28 декабря.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в состав команды уже в январе.