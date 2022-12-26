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Сегодня, 20:27

Защитник «Монако» Бадиашиле согласовал контракт с «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле близок к переходу в «Челси». 21-летний француз уже согласовал условия контракта с лондонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что лондонский клуб готов заплатить за защитника 35 миллионов евро.

Контракт Бадиашиле с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне французской лиги 1 защитник провел 11 матчей, в которых забил 2 гола.

ФК Монако
ФК Челси
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 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
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 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
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 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
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 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
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 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
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 Труа 15 3 5 7 26-31 14
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 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
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 Брест 15 3 4 8 16-28 13
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 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
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28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
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Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
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Ницца – Ланс
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Неймар

Неймар

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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

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Реймс

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Осер

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