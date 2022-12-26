Защитник «Монако» Бадиашиле согласовал контракт с «Челси»
Защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле близок к переходу в «Челси». 21-летний француз уже согласовал условия контракта с лондонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее появлялась информация, что лондонский клуб готов заплатить за защитника 35 миллионов евро.
Контракт Бадиашиле с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне французской лиги 1 защитник провел 11 матчей, в которых забил 2 гола.
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|
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|3
|5
|7
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|
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|2
|7
|6
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|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
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|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
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|
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|9
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|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
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|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
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|28.12
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Лорьян – Монпелье
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Реймс – Ренн
|- : -
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Марсель – Тулуза
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|29.12
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|Г
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Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
|
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Неймар
ПСЖ
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Терем Моффи
Лорьян
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Лионель Месси
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Неймар
ПСЖ
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Реми Кабелла
Лилль
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|И
|К
|Ж
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Эммануэль Агбаду
Реймс
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|2
|2
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М`Бай Ньянг
Осер
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|1
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