Защитник «Монако» Бадиашиле согласовал контракт с «Челси»

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Защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле близок к переходу в «Челси». 21-летний француз уже согласовал условия контракта с лондонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что лондонский клуб готов заплатить за защитника 35 миллионов евро.

Контракт Бадиашиле с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне французской лиги 1 защитник провел 11 матчей, в которых забил 2 гола.