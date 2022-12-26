Месси должен вернуться в состав «ПСЖ» в матче с «Анже» 11 января

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит ближайшие матчи команды, сообщает TyC Sports.

35-летний аргентинец получил дополнительный отпуск после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Лео Месси вернется к тренировкам с парижской командой во вторник, 3 января.

Ожидается, что Месси должен вернуться в составе «ПСЖ» в матче чемпионата Франции с «Анже» 11 января.

В нынешнем сезоне лиги 1 форвард провел 13 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 10 голевых передач.