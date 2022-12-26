Генеральный менеджер «ПСЖ» покинул клуб

Генеральный менеджер «ПСЖ» Жан-Клод Блан покинул французский клуб, сообщает L'Equipe.

«Последние двенадцать сезонов были огромным профессиональным приключением, и я горжусь тем, что помог «ПСЖ» стать международной спортивной силой, которой клуб является сегодня», — сказал менеджер.

Отметается, что Блан покинул «ПСЖ» ради нового проекта.

Велика вероятность, что он получит должность в другом французском клубе — «Ницце».