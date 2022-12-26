Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

26 декабря, 23:44

Генеральный менеджер «ПСЖ» покинул клуб

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный менеджер «ПСЖ» Жан-Клод Блан покинул французский клуб, сообщает L'Equipe.

«Последние двенадцать сезонов были огромным профессиональным приключением, и я горжусь тем, что помог «ПСЖ» стать международной спортивной силой, которой клуб является сегодня», — сказал менеджер.

Отметается, что Блан покинул «ПСЖ» ради нового проекта.

Велика вероятность, что он получит должность в другом французском клубе — «Ницце».

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Читайте также
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»
В Краснодаре автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с тремя детьми
В Екатеринбурге женщина задушила двоих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе и Неймар готовы сыграть за «ПСЖ» в матче со «Страсбуром»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости