Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ» при одном условии

Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта с клубом. 22-летний француз может согласиться пролонгировать действующее соглашение, если в нем будет прописана возможность ухода в «Реал» или другой топ-клуб из Европы, утверждает AS.

Напомним, что текущий контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.

Сообщалось, что клуб выставит его на трансферный рынок, если он в ближайшее время не подпишет новый контракт с парижанами. В этом сезоне футболист в 22 матчах за «ПСЖ» забил 16 голов.