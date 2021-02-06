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Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ» при одном условии

17:56
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта с клубом. 22-летний француз может согласиться пролонгировать действующее соглашение, если в нем будет прописана возможность ухода в «Реал» или другой топ-клуб из Европы, утверждает AS.

Напомним, что текущий контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.

Сообщалось, что клуб выставит его на трансферный рынок, если он в ближайшее время не подпишет новый контракт с парижанами. В этом сезоне футболист в 22 матчах за «ПСЖ» забил 16 голов.

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