«Лорьян» обыграл «Реймс»
21:07
«Лорьян» победил «Реймс» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч забил Лоран Абержель.
Чемпионат Франции. Лига 1
24-й тур
«Лорьян» — «Реймс» — 1:0 (0:0)
Гол: Абержель, 53.
«Лорьян»: Дрейер, Морель, Абержель, Гравиллон, Эрго, Ляпорт, Мендес (Делаплас, 82), Монкондюи, Буагар (Ле Фе, 61), Лорьенте (Висса, 61), Моффи (Грбич, 68).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан (Де Смет, 75), Бериша (Мбюкю, 63), Шавалерен, Кафаро (Думбья, 75), Кассама, Кутеса (Туре, 63), Диа (Сирхейс, 82).
Предупреждения: Кутеса, 27. Мбюкю, 74. Де Смет, 87. Шавалерен, 90+4.
Судья: Леонар.
6 февраля. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
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