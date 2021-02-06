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«Лорьян» обыграл «Реймс»

21:07
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«Лорьян» победил «Реймс» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч забил Лоран Абержель.

Чемпионат Франции. Лига 1

24-й тур

«Лорьян» — «Реймс» — 1:0 (0:0)

Гол: Абержель, 53.

«Лорьян»: Дрейер, Морель, Абержель, Гравиллон, Эрго, Ляпорт, Мендес (Делаплас, 82), Монкондюи, Буагар (Ле Фе, 61), Лорьенте (Висса, 61), Моффи (Грбич, 68).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан (Де Смет, 75), Бериша (Мбюкю, 63), Шавалерен, Кафаро (Думбья, 75), Кассама, Кутеса (Туре, 63), Диа (Сирхейс, 82).

Предупреждения: Кутеса, 27. Мбюкю, 74. Де Смет, 87. Шавалерен, 90+4.

Судья: Леонар.

6 февраля. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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