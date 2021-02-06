Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Неймар может пропустить матч против «Марселя». У бразильца гастроэнтерит

15:43
Неймар. Фото Reuters
Неймар. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Неймар может пропустить матч 24-го тура чемпионата Франции против «Марселя», сообщает пресс-служба парижского клуба на официальном сайте.

В заявлении говорится, что 29-летний бразилец пропустил утреннюю тренировку из-за гастроэнтерита. Окончательное решение по поводу футболиста будет принято в ближайшие часы.

В сезоне-2020/21 Неймар провел за «ПСЖ» 16 матчей, на его счету 13 голов и 5 результативных передач.

Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится в воскресенье, 7 февраля. Начало — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/point-medical-avant-marseille-psg-ligue-1-classique

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир