Неймар может пропустить матч против «Марселя». У бразильца гастроэнтерит
15:43
Нападающий «ПСЖ» Неймар может пропустить матч 24-го тура чемпионата Франции против «Марселя», сообщает пресс-служба парижского клуба на официальном сайте.
В заявлении говорится, что 29-летний бразилец пропустил утреннюю тренировку из-за гастроэнтерита. Окончательное решение по поводу футболиста будет принято в ближайшие часы.
В сезоне-2020/21 Неймар провел за «ПСЖ» 16 матчей, на его счету 13 голов и 5 результативных передач.
Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится в воскресенье, 7 февраля. Начало — в 23.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/point-medical-avant-marseille-psg-ligue-1-classique
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