Мбаппе больше не входит в десятку самых дорогих футболистов по версии CIES
CIES Football Observatory обновил рейтинг самых дорогих игроков топ-лиг на данный момент.
Лидером списка стал хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден. В тройку также вошли два игрока «МЮ» — Мэйсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд. Отметим, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе больше не входит в топ-10 списка.
Самые дорогие футболисты:
1. Филип Фоден («Манчестер Сити») — 190,2 млн евро.
2. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») — 178 млн евро.
3. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 159,1 млн евро.
4. Эрлин Холаннн («Боруссия» Дортмунд) — 155,5 млн евро.
5. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 154,3 млн евро.
6. Френки де Йонг («Барселона») — 138,7 млн евро.
7. Педри («Барселона») — 133,2 млн евро.
8. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 131,6 млн евро.
9. Жоау Фелиш («Атлетико») — 127,8 млн евро.
10. Мэйсон Маунт («Челси») — 123,6 млн евро.
Дополнительная информация:
https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2020/wp341/en/
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