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Мбаппе больше не входит в десятку самых дорогих футболистов по версии CIES

12:45
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CIES Football Observatory обновил рейтинг самых дорогих игроков топ-лиг на данный момент.

Лидером списка стал хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден. В тройку также вошли два игрока «МЮ» — Мэйсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд. Отметим, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе больше не входит в топ-10 списка.

Самые дорогие футболисты:

1. Филип Фоден («Манчестер Сити») — 190,2 млн евро.

2. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») — 178 млн евро.

3. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 159,1 млн евро.

4. Эрлин Холаннн («Боруссия» Дортмунд) — 155,5 млн евро.

5. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 154,3 млн евро.

6. Френки де Йонг («Барселона») — 138,7 млн евро.

7. Педри («Барселона») — 133,2 млн евро.

8. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 131,6 млн евро.

9. Жоау Фелиш («Атлетико») — 127,8 млн евро.

10. Мэйсон Маунт («Челси») — 123,6 млн евро.

Дополнительная информация:

https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2020/wp341/en/

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