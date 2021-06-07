Пять игроков «Лилля» попали в символическую сборную сезона лиги 1
19:22
Лига 1 объявила участников символической сборной сезона-2020/21 по версии болельщиков. Наибольшее представительство в ней получил «Лилль».
Вратарь: Майк Меньян («Лилль»).
Защитники: Жонатан Клаусс («Ланс»), Маркиньюс («ПСЖ»), Жозе Фонти («Лилль»), Рейнилдо Мандава («Лилль»).
Полузащитники: Лукас Пакета («Лион»), Бенжамен Андре («Лилль»), Орельен Тчуамени («Монако»).
Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йылмаз («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
В сезоне-2020/21 чемпионом Франции стал «Лилль». «ПСЖ» занял второе место, а «Монако» стал третьим.
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