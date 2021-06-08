«Реал» не будет покупать Мбаппе этим летом

«Реал» решил отказаться от идеи покупки форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает AS.

По данным источника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи четко дал понять, что француз не будет выставлен на трансферный рынок. «ПСЖ» надеется продлить контракт с 22-летним нападающим.

Сообщается, что «Реал» также не сможет подписать 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 42 мяча и отдал 11 голевых передач в 47 матчах. Трансферная стоимость игрока — 160 миллионов евро, его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.