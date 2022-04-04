Бен Арфа может покинуть «Лилль» из-за конфликта с тренером

Полузащитник Хатем Бен Арфа может быть выведен из состава первой команды. У него произошел конфликт с главным тренером команды Жосленом Гурвеннеком, сообщает L'Equipe.

35-летний француз обвинил тренера в «слишком трусливой тактике игры».

Напомним, что Бен Арфа стал игроком «Лилля» в январе, подписав контракт с командой до конца сезона. До этого он с лета находился без клуба.

В этом сезоне он успел провести 9 матчей во всех турнирах, в которых сделал 1 голевую передачу.