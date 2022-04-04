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Сегодня, 14:19

Бен Арфа может покинуть «Лилль» из-за конфликта с тренером

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Хатем Бен Арфа может быть выведен из состава первой команды. У него произошел конфликт с главным тренером команды Жосленом Гурвеннеком, сообщает L'Equipe.

35-летний француз обвинил тренера в «слишком трусливой тактике игры».

Напомним, что Бен Арфа стал игроком «Лилля» в январе, подписав контракт с командой до конца сезона. До этого он с лета находился без клуба.

В этом сезоне он успел провести 9 матчей во всех турнирах, в которых сделал 1 голевую передачу.

ФК Лилль
Атем Бен Арфа
0
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 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
6
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
7
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
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 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
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 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
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 Брест 30 10 8 12 38-44 38
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 Реймс 30 8 12 10 32-32 36
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 Анже 30 8 8 14 34-44 32
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 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 30 6 10 14 25-48 28
17
 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
18
 Сент-Этьен 30 6 9 15 31-55 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 - : -
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 17
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 1 7
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