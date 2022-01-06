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Матч «Лилль» — «Лорьян» перенесен из-за коронавируса

15:30
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Матч 20-го тура лиги 1 «Лилль» — «Лорьян» перенесен из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в командах, сообщает пресс-служба турнира.

Встреча должна была состояться на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле 8 января. Новая дата проведения игры не называется.

Ранее был отложен матч 20-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Сент-Этьеном» с 9 на 26 января.

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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