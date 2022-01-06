Матч «Лилль» — «Лорьян» перенесен из-за коронавируса
15:30
Матч 20-го тура лиги 1 «Лилль» — «Лорьян» перенесен из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в командах, сообщает пресс-служба турнира.
Встреча должна была состояться на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле 8 января. Новая дата проведения игры не называется.
Ранее был отложен матч 20-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Сент-Этьеном» с 9 на 26 января.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю