Матч 20-го тура лиги 1 «Лилль» — «Лорьян» перенесен из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в командах, сообщает пресс-служба турнира.

Встреча должна была состояться на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле 8 января. Новая дата проведения игры не называется.

Ранее был отложен матч 20-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Сент-Этьеном» с 9 на 26 января.