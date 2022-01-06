Ди Мария сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заразился коронавирусом, сообщает RMC в Twitter.

? Coup dur pour le PSG, qui enregistre un nouveau cas positif au Covid-19 ? trois jours de son choc contre l'OL en Ligue 1: il s'agit d'Angel Di Maria. — RMC Sport (@RMCsport) January 6, 2022

Ранее стало известно, что вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Лионель Месси также заразились коронавирусом. Позднее клуб сообщил, что Месси выздоровел, вернулся в Париж и вскоре возобновит тренировки.

В текущем сезоне 33-летний Ди Мария провел 16 матчей за команду во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.