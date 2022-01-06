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Ди Мария сдал положительный тест на коронавирус

19:15
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заразился коронавирусом, сообщает RMC в Twitter.

Ранее стало известно, что вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Лионель Месси также заразились коронавирусом. Позднее клуб сообщил, что Месси выздоровел, вернулся в Париж и вскоре возобновит тренировки.

В текущем сезоне 33-летний Ди Мария провел 16 матчей за команду во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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