Ди Мария сдал положительный тест на коронавирус
19:15
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заразился коронавирусом, сообщает RMC в Twitter.
Ранее стало известно, что вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Лионель Месси также заразились коронавирусом. Позднее клуб сообщил, что Месси выздоровел, вернулся в Париж и вскоре возобновит тренировки.
В текущем сезоне 33-летний Ди Мария провел 16 матчей за команду во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
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