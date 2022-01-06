Дракслер может уйти из «ПСЖ» в «Барселону»
12:34
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в ла лиге, сообщает El Nacional.
По данным источника, 28-летним игроком интересуется «Барселона». Тренерский штаб «ПСЖ» не считает игрока ключевым футболистом команды, поэтому готов отпустить его за 15 миллионов евро.
Дракслер выступает в составе «ПСЖ» с января 2017 года. В этом сезоне он провел 14 матчей, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.
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