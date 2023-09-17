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Сегодня, 20:03

Матч между «Марселем» и «Тулузой» завершился нулевой ничьей

Алина Савинова
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«Марсель» — «Тулуза».
Фото AFP

«Марсель» и «Тулуза» сыграли вничью в матче 5-го тура лиги 1 — 0:0.

В основное и добавленное время команды не забили голов.

После этой встречи бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции (9 очков). Фиолетовые идут на 12-й позиции (6 очков).

Франция. Лига 1. 5-й тур
17 сент, 18:05. Velodrome (Марсель)
Марсель
0:0
Тулуза
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
ФК Марсель
ФК Тулуза
0
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«Лион» — «Гавр»: смотреть прямую трансляцию матча лиги 1 (видео)
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
12
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
13
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
17
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 1
17.09 16:00
Реймс – Брест
 1 : 2
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 2 : 2
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 0 : 0
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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ПСЖ

 7
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
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Нант

 4
П
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Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
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Александру

Лилль

 3 1 1
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Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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Метц

 2 1 0
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