Матч между «Марселем» и «Тулузой» завершился нулевой ничьей
«Марсель» и «Тулуза» сыграли вничью в матче 5-го тура лиги 1 — 0:0.
В основное и добавленное время команды не забили голов.
После этой встречи бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции (9 очков). Фиолетовые идут на 12-й позиции (6 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|5
|3
|2
|0
|15-7
|11
|
2
|Брест
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
3
|Ницца
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
4
|Марсель
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
5
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|10-6
|8
|
6
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Метц
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|Ренн
|5
|1
|4
|0
|10-6
|7
|
9
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
11
|Лорьян
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
12
|Тулуза
|5
|1
|3
|1
|5-6
|6
|
13
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
14
|Монпелье
|5
|1
|2
|2
|9-9
|5
|
15
|Нант
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
16
|Клермон Фут
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
17
|Ланс
|5
|0
|1
|4
|4-11
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
|15.09
|22:00
|
ПСЖ – Ницца
|2 : 3
|16.09
|18:00
|
Ренн – Лилль
|2 : 2
|16.09
|22:00
|
Ланс – Метц
|0 : 1
|17.09
|14:00
|
Лорьян – Монако
|2 : 2
|17.09
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|0 : 1
|17.09
|16:00
|
Реймс – Брест
|1 : 2
|17.09
|16:00
|
Страсбур – Монпелье
|2 : 2
|17.09
|18:05
|
Марсель – Тулуза
|0 : 0
|17.09
|21:45
|
Лион – Гавр
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
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