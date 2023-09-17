«Гавр» с Кузяевым не сумел обыграть «Лион»
«Лион» на выезде сыграл вничью с «Гавром» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 0:0.
Российский полузащитник Далер Кузяев провел на поле 89 минут, после чего был заменен.
Для «Лиона» это была первая игра под руководством Фабио Гроссо, который сменил отправленного в отставку Лорана Блана.
После пяти туров лиги 1 «Гавр» набрал 6 очков и расположился на 11-м месте. В активе «Лиона» 2 очка и 16-я позиция.
24 сентября в 6-м туре «Гавр» сыграет с «Клермоном». «Лион» днем ранее встретится с «Брестом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|5
|3
|2
|0
|15-7
|11
|
2
|Брест
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
3
|Ницца
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
4
|Марсель
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
5
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|10-6
|8
|
6
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Метц
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|Ренн
|5
|1
|4
|0
|10-6
|7
|
9
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
11
|Гавр
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
12
|Лорьян
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
13
|Тулуза
|5
|1
|3
|1
|5-6
|6
|
14
|Монпелье
|5
|1
|2
|2
|9-9
|5
|
15
|Нант
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
16
|Лион
|5
|0
|2
|3
|3-10
|2
|
17
|Клермон Фут
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
18
|Ланс
|5
|0
|1
|4
|4-11
|1
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.09
|22:00
|
ПСЖ – Ницца
|2 : 3
|16.09
|18:00
|
Ренн – Лилль
|2 : 2
|16.09
|22:00
|
Ланс – Метц
|0 : 1
|17.09
|14:00
|
Лорьян – Монако
|2 : 2
|17.09
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|0 : 1
|17.09
|16:00
|
Реймс – Брест
|1 : 2
|17.09
|16:00
|
Страсбур – Монпелье
|2 : 2
|17.09
|18:05
|
Марсель – Тулуза
|0 : 0
|17.09
|21:45
|
Лион – Гавр
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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