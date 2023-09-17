«Гавр» с Кузяевым не сумел обыграть «Лион»

«Лион» на выезде сыграл вничью с «Гавром» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Российский полузащитник Далер Кузяев провел на поле 89 минут, после чего был заменен.

Для «Лиона» это была первая игра под руководством Фабио Гроссо, который сменил отправленного в отставку Лорана Блана.

После пяти туров лиги 1 «Гавр» набрал 6 очков и расположился на 11-м месте. В активе «Лиона» 2 очка и 16-я позиция.

24 сентября в 6-м туре «Гавр» сыграет с «Клермоном». «Лион» днем ранее встретится с «Брестом».