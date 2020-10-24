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«Марсель» с минимальным счетом одолел «Лорьян»

19:57
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В матче 8-го тура лиги 1 «Лорьян» принимал на своем поле «Марсель». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Лорьян» — «Марсель» — 0:1 (0:0)

Гол: Балерди, 55.

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель (Монкондюи, 83), Гравиллон, Ляпорт, Мендес (Делаплас, 82), Буагар (Грбич, 72), Чалоба, Висса, Амель (Диарра, 82), Моффи (Лорьенте, 63).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Камара, Балерди, Ронжье, Кюизанс (Чалета-Цар, 89), Гей (Сансон, 71), Бенедетто (Аке, 89), Товен (Радоньич, 82).

Предупреждения: Буагар, 20. Бенедетто, 37. Мендес, 54. Альваро Гонсалес, 56. Ронжье, 73. Гравиллон, 74.

Судья: Бастьен (Франция).

24 октября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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