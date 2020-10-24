«Марсель» с минимальным счетом одолел «Лорьян»
В матче 8-го тура лиги 1 «Лорьян» принимал на своем поле «Марсель». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Чемпионат Франции. Лига 1
8-й тур
«Лорьян» — «Марсель» — 0:1 (0:0)
Гол: Балерди, 55.
«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель (Монкондюи, 83), Гравиллон, Ляпорт, Мендес (Делаплас, 82), Буагар (Грбич, 72), Чалоба, Висса, Амель (Диарра, 82), Моффи (Лорьенте, 63).
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Камара, Балерди, Ронжье, Кюизанс (Чалета-Цар, 89), Гей (Сансон, 71), Бенедетто (Аке, 89), Товен (Радоньич, 82).
Предупреждения: Буагар, 20. Бенедетто, 37. Мендес, 54. Альваро Гонсалес, 56. Ронжье, 73. Гравиллон, 74.
Судья: Бастьен (Франция).
24 октября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/