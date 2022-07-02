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Сегодня, 06:57

«Марсель» расторг контракт с Сампаоли

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хорхе Сампаоли.
Фото Global Look Press

«Марсель» объявил о расторжении контракта с главным тренером Хорхе Сампаоли. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

62-летний аргентинец с марта 2021 года тренировал провасанльцев. Под его руководством было сыграно 66 матчей: 36 побед, 16 ничьих и 14 поражений.

В прошедшем сезоне «Марсель» набрал 71 очко за 38 туров и занял 2-е место в чемпионате Франции. Команда получила право сыграть в Лиге чемпионов.

Футбол
ФК Марсель
Хорхе Сампаоли
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