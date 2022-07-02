«Марсель» расторг контракт с Сампаоли
«Марсель» объявил о расторжении контракта с главным тренером Хорхе Сампаоли. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.
62-летний аргентинец с марта 2021 года тренировал провасанльцев. Под его руководством было сыграно 66 матчей: 36 побед, 16 ничьих и 14 поражений.
В прошедшем сезоне «Марсель» набрал 71 очко за 38 туров и занял 2-е место в чемпионате Франции. Команда получила право сыграть в Лиге чемпионов.
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3
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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|0-0
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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