«Марсель» расторг контракт с Сампаоли

«Марсель» объявил о расторжении контракта с главным тренером Хорхе Сампаоли. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

62-летний аргентинец с марта 2021 года тренировал провасанльцев. Под его руководством было сыграно 66 матчей: 36 побед, 16 ничьих и 14 поражений.

В прошедшем сезоне «Марсель» набрал 71 очко за 38 туров и занял 2-е место в чемпионате Франции. Команда получила право сыграть в Лиге чемпионов.