Гоналон спустя 5 лет вернулся в чемпионат Франции
Полузащитник Максим Гоналон подписал двухлетний контракт с «Клермоном». 1-го июля 33-летний француз на правах свободного агента покинул «Гранаду».
Гоналон является воспитанником «Лиона». С 2009 по 2017 год он выступал за основной состав команды. Затем он играл за «Рому», «Севилью» и «Гранаду».
В прошедшем сезоне Гоналон сыграл в 25 матчах в ла лиге и сделал 2 голевые передачи.
Положение команд
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Хоккей
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|О
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
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37 тур
38 тур
|7.08
|00:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
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