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Сегодня, 01:53

Гоналон спустя 5 лет вернулся в чемпионат Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Максим Гоналон подписал двухлетний контракт с «Клермоном». 1-го июля 33-летний француз на правах свободного агента покинул «Гранаду».

Гоналон является воспитанником «Лиона». С 2009 по 2017 год он выступал за основной состав команды. Затем он играл за «Рому», «Севилью» и «Гранаду».

В прошедшем сезоне Гоналон сыграл в 25 матчах в ла лиге и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Гранада
ФК Клермон Фут
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