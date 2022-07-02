Гоналон спустя 5 лет вернулся в чемпионат Франции

Полузащитник Максим Гоналон подписал двухлетний контракт с «Клермоном». 1-го июля 33-летний француз на правах свободного агента покинул «Гранаду».

Гоналон является воспитанником «Лиона». С 2009 по 2017 год он выступал за основной состав команды. Затем он играл за «Рому», «Севилью» и «Гранаду».

В прошедшем сезоне Гоналон сыграл в 25 матчах в ла лиге и сделал 2 голевые передачи.