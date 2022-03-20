«Реймс» и «Лион» сыграли вничью в чемпионате Франции

«Реймс» и «Лион» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Франции.

Команды не смогли забить голов. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Лион» имеет в активе 42 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Реймса» 36 очков и 12-я позиция.