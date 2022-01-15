Маркиньюс продлит контракт с «ПСЖ»

Защитник Маркиньюс собирается продлить свой контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает Telefoot. Парижский клуб увелчит зарплату игроку сборной Бразилии.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано как минимум до 2026 года. Текущий контракт капитана парижан рассчитан до 2024 года.

Официальное объявление должно состояться в ближайшее время.