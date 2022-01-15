«Ницца» впервые с 2018 года одержала четыре победы подряд в чемпионате Франции

«Ницца» обыграла «Нант» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Франции. Благодаря этому команда продлила свою победную серию.

Для команды это четвертая победа в лиге 1 кряду. Как сообщает Stats Foot, команда впервые с 2018 года выиграла четырежды кряду в чемпионате Франции.

Ранее «Ницца» обыграла «Ренн» (2:1), «Ланс» (2:1) и «Брест» (3:0). Команда занимает второе место в чемпионате, имея в активе 40 очков в 21 матчах. Впереди только «ПСЖ» — 47 очков при матче в запасе.