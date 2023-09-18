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Сегодня, 14:25

Маркиньос — о Мбаппе: «Его роль в «ПСЖ» не изменилась, он лидер и важный игрок для нас»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о роли форварда парижан Килиана Мбаппе.

«Роль Мбаппе не изменилась. Он очень важный игрок для нас, лидер. Сегодня он продолжает оставаться важным игроком, который очень хорошо выражает то, что он хочет и видит, что мы должны сделать, чтобы стать лучше», — приводит слова Маркиньоса журналист Адриен Гренье.

Перед началом сезона руководство «ПСЖ» отстранило Мбаппе от основной команды из-за отказа продлевать контракт, истекающий летом следующего года. 24-летний француз вернулся в состав парижан после первого тура.

В текущем сезоне Мбаппе забил 7 мячей в 4 матчах французской лиги 1.

Килиан Мбаппе
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 - : -
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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