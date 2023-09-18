Маркиньос — о Мбаппе: «Его роль в «ПСЖ» не изменилась, он лидер и важный игрок для нас»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о роли форварда парижан Килиана Мбаппе.

«Роль Мбаппе не изменилась. Он очень важный игрок для нас, лидер. Сегодня он продолжает оставаться важным игроком, который очень хорошо выражает то, что он хочет и видит, что мы должны сделать, чтобы стать лучше», — приводит слова Маркиньоса журналист Адриен Гренье.

Перед началом сезона руководство «ПСЖ» отстранило Мбаппе от основной команды из-за отказа продлевать контракт, истекающий летом следующего года. 24-летний француз вернулся в состав парижан после первого тура.

В текущем сезоне Мбаппе забил 7 мячей в 4 матчах французской лиги 1.