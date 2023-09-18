L'Equipe включил Головина в сборную тура французской лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 5-го тура лиги 1 по версии L'Equipe.

27-летний россиянин отметился голом в матче против «Лорьяна» (2:2). Головин получил от издания оценку «8». Он стал единственным игроком в сборной этого тура, которого ранее уже выбирали в символический состав в текущем сезоне.

В текущем сезоне Головин провел 5 матчей за «Монако», в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.