Маркиньос высказался о последних матчах «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о ничьей в матче 36-го тура лиги 1 с «Ренном» (1:1).

«Это футбол, мы понимаем, что должны работать лучше, когда видим результаты сезона. «ПСЖ» много уступил в тех матчах, в которых не должен был. Мы потеряли слишком много очков, это нам дорого обошлось. На следующей неделе нам придется поговорить. Недопустимо терять столько очков», — цитирует Маркиньоса Goal.

После 36 туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает 2-е место, набрав 76 очков. Лидер соревнований — «Лилль» (79).