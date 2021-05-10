Бывший игрок «ПСЖ» Жинола заявил, что годы Неймара уже прошли
15:28
Бывший полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Давид Жинола рассказал, что думает о продлении контракта Неймара с парижанами.
«Команде нужна стабильность для завоевания трофеев. Без контакта с Килианом Мбаппе нельзя было заключать соглашение с Неймаром. Ему уже 29 лет, его лучшие годы позади. Мбаппе молод и талантлив. Он обладает огромным потенциалом. «ПСЖ» использует лишь 60 процентов», — цитирует экс-игрока France Info.
Недавно Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. В составе парижан бразилец выступает с 2017 года.
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