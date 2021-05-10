Маркиньюс: «В этом сезоне «ПСЖ» потерял много очков»

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (1:1).

«Есть разочарование, ведь мы хотели выиграть этот матч, чтобы восстановить боевой дух после поражения и продолжать оказывать давление на наших соперников. Мы не знали, как удержать результат. Именно в такие моменты действительно нужно быть сильным. В этом сезоне мы потеряли много очков. Мы должны сначала подумать о себе, чтобы провести лучшие матчи, чем этот, и выиграть оставшиеся две игры», — приводит слова Маркиньюса официальный сайт клуба.

После этого матча «ПСЖ» с 76 очками занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Лилля» на 3 очка. «Ренн» с 55 очками — на седьмой строчке.