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Марио Лемина стал игроком «Ниццы»

20:40
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«Ницца» на официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника «Саутгемптона» Марио Лемина.

Французский клуб не разглашает условия сделки и контракта 27-летнего габонца. По данным местных СМИ, стороны заключат трехлетнее соглашение.

В сезоне-2020/21 Лемина выступал за «Фулхэм» на правах аренды, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 30 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов фунтов стерлингов.

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Иван Шитик все материалы автора

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