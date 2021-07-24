Марио Лемина стал игроком «Ниццы»

«Ницца» на официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника «Саутгемптона» Марио Лемина.

Французский клуб не разглашает условия сделки и контракта 27-летнего габонца. По данным местных СМИ, стороны заключат трехлетнее соглашение.

В сезоне-2020/21 Лемина выступал за «Фулхэм» на правах аренды, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 30 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов фунтов стерлингов.