Гол Головина принес «Монако» победу над «Вольфсбургом»
«Монако» в товарищеском матче обыграл «Вольфсбург» (2:1). Решающий мяч в этой игре забил российский полузащитник монегасков Александр Головин.
Россиянин отличился на 68-й минуте. У немецкого клуба забил Янник Герхардт, а Себастьян Борнау поразил собственные ворота.
Товарищеский матч
«Вольфсбург» (Германия) — «Монако» (Франция) — 1:2 (1:0)
Голы: Герхардт, 39 (1:0). Борнау, 65 — в свои ворота (1:1). Головин, 68 (1:2).
24 июля.
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