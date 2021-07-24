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Гол Головина принес «Монако» победу над «Вольфсбургом»

18:52
Александр Головин. Фото ФК "Монако"., photo.khl.ru
Александр Головин. Фото ФК &quot;Монако&quot;., photo.khl.ru
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«Монако» в товарищеском матче обыграл «Вольфсбург» (2:1). Решающий мяч в этой игре забил российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Россиянин отличился на 68-й минуте. У немецкого клуба забил Янник Герхардт, а Себастьян Борнау поразил собственные ворота.

Товарищеский матч

«Вольфсбург» (Германия) — «Монако» (Франция) — 1:2 (1:0)

Голы: Герхардт, 39 (1:0). Борнау, 65 — в свои ворота (1:1). Головин, 68 (1:2).

24 июля.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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