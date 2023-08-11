Луис Энрике рассказал о своей главной цели во главе «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал об основной цели на новый сезон лиги 1. Специалист возглавил команду этим летом.

«Я хочу, чтобы моя команда была работоспособной все 90 минут. Мне нравится тотальный атакующий футбол с агрессивным прессингом. Мы все являемся профессионалами и хотим дарить болельщикам радость», — заявил Энрике на пресс-конференции.

Завтра, 12 августа, «ПСЖ» сыграет с «Лорьяном» в первом туре чемпионата Франции. Начало — в 22.00 мск.