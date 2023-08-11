Нападающего «Монако» Бен Йеддера заключили под стражу по делу о сексуальном насилии
Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер заключен под стражу, сообщает Nice-Matin.
По данным источника, в четверг, 11 августа, в суде Ниццы 32-летний игрок был обвинен в «изнасиловании, попытке изнасилования и насильственных действиях сексуального характера». Бен Йеддера готовы отпустить из-под стражи под залог в размере 900 тысяч евро.
Его брату, привлеченному к ответственности по этому же делу, также было предъявлено обвинение по тем же пунктам.
13 июля стало известно, что на Бен Йеддера подали заявление две девушки в возрасте 19 и 20 лет. Они обвиняют футболиста и его младшего брата в сексуальном насилии на вечеринке.
Источник: Nice-Matin
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ПСЖ – Лорьян
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