«ПСЖ» рассматривает возможность приобретения Кейна
Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш на днях провел встречу с окружением форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает Footmercato.
По данным источника, в связи с предстоящим уходом Лионеля Месси клуб также рассматривает вариант с нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, но приоритет — подписание Бернарду Силва из «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Бавария» решила отказаться от идеи покупки Гарри Кейна.
Источник: Footmercato
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|6
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|73
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|
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|50
|
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|35
|13
|5
|17
|57-58
|44
|
13
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|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
19
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|
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|19.05
|22:00
|
Лион – Монако
|- : -
|20.05
|18:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|20.05
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|21.05
|14:00
|
Аяччо – Ренн
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|21.05
|16:00
|
Ницца – Тулуза
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|21.05
|16:00
|
Реймс – Анже
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|21.05
|16:00
|
Труа – Страсбур
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Осер – ПСЖ
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ПСЖ
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|
|
Александр Ляказетт
Лион
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Жонатан Давид
Лилль
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|П
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|
Лионель Месси
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|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
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|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
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|2
|5
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Осер
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|2
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