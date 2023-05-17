«ПСЖ» рассматривает возможность приобретения Кейна

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш на днях провел встречу с окружением форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает Footmercato.

По данным источника, в связи с предстоящим уходом Лионеля Месси клуб также рассматривает вариант с нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, но приоритет — подписание Бернарду Силва из «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Бавария» решила отказаться от идеи покупки Гарри Кейна.