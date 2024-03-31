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Сегодня, 11:45

«Марсель» — «ПСЖ»: во сколько начало и где смотреть матч лиги Франции

«Марсель» и «ПСЖ» проведут матч чемпионата Франции 31 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Марсель» и «ПСЖ» встретятся в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу 31 марта. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Марсель» — «ПСЖ» можно будет в специальных сообществах в соцсети «ВКонтакте» бесплатно и в прямом эфире — 1-й вариант и 2-й вариант. Следите за ключевыми событиями игры 27-го тура чемпионата Франции с помощью матч-центра «СЭ».

После 26 туров «Марсель» под руководством Жан-Луи Гассе набрал 39 баллов и идет на седьмой строчке в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» Луиса Энрике располагается на первом месте в чемпионате с 59 очками после 26 матчей.

За «ПСЖ» выступает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. В текущем сезоне 25-летний футболист провел в общей сложности 37 матчей за парижан, забил 38 голов и сделал восемь результативных передач.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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3 дня
Неделя

«Лион» и «Реймс» сыграли вничью в матче лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 17 8 1 62-23 59
2
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
3
 Брест 26 13 8 5 36-20 47
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 26 12 7 7 27-20 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 26 10 9 7 40-28 39
8
 Ренн 26 10 9 7 40-31 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Страсбур 26 7 8 11 28-39 29
13
 Гавр 26 6 9 11 26-33 27
14
 Монпелье 26 6 9 11 31-40 27
15
 Лорьян 26 6 8 12 35-49 26
16
 Нант 26 7 4 15 24-41 25
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 26 4 8 14 19-43 20
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.03 23:00
Лилль – Ланс
 2 : 1
30.03 19:00
Метц – Монако
 2 : 5
30.03 23:00
Лион – Реймс
 1 : 1
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 - : -
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 - : -
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 - : -
31.03 16:00
Ницца – Нант
 - : -
31.03 18:05
Страсбур – Ренн
 - : -
31.03 21:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 17 1 2
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