«Ливерпуль» претендует на хавбека Чуамени из «Монако»

«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Монако» Орельена Чуамени, информирует Sports Finding.

По данным источника, в английском клубе Чуамени будет получать больше игрового времени. Главный тренер Юрген Клопп лично заинтересован в хавбеке.

Хавбеком также интересуется «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Контракт Чуамени с «Монако» истекает летом 2024 года. В этом сезоне 22-летний француз провел 48 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.