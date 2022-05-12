Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

По данным издания, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года футболист заработал 130 миллионов долларов, 75 из которых — его зарплата, а 55 — это деньги, полученные от рекламных и спонсорских соглашений.

Второе место в рейтинге занял баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс, заработавший 121,2 миллиона долларов за год. На третьей строчке — футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чей доход оценен в 115 миллионов долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов за год вошли четыре баскетболиста, три футболиста, один боксер, один теннисист и один представитель американского футбола.

Список 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes (в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года):

1. Лионель Месси (футбол, «ПСЖ») — 130 миллионов долларов

2. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») — 121,2 миллиона долларов

3. Криштиану Роналду (футбол, «Манчестер Юнайтед») — 115 миллионов долларов

4. Неймар (футбол, «ПСЖ») — 95 миллионов долларов

5. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») — 92,8 миллиона долларов

6. Кевин Дюрант (баскетбол, «Бруклин») — 92,1 миллиона долларов

7. Роджер Федерер (теннис) — 90,7 миллиона долларов

8. Сауль Альварес (бокс) — 90 миллионов долларов

9. Том Брэди (американский футбол, «Тампа-Бэй») — 83,9 миллиона долларов

10. Яннис Адетокунбо (баскетбол, «Милуоки») — 80,9 миллиона долларов