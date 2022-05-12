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Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

По данным издания, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года футболист заработал 130 миллионов долларов, 75 из которых — его зарплата, а 55 — это деньги, полученные от рекламных и спонсорских соглашений.

Второе место в рейтинге занял баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс, заработавший 121,2 миллиона долларов за год. На третьей строчке — футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чей доход оценен в 115 миллионов долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов за год вошли четыре баскетболиста, три футболиста, один боксер, один теннисист и один представитель американского футбола.

Список 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes (в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года):

1. Лионель Месси (футбол, «ПСЖ») — 130 миллионов долларов

2. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») — 121,2 миллиона долларов

3. Криштиану Роналду (футбол, «Манчестер Юнайтед») — 115 миллионов долларов

4. Неймар (футбол, «ПСЖ») — 95 миллионов долларов

5. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») — 92,8 миллиона долларов

6. Кевин Дюрант (баскетбол, «Бруклин») — 92,1 миллиона долларов

7. Роджер Федерер (теннис) — 90,7 миллиона долларов

8. Сауль Альварес (бокс) — 90 миллионов долларов

9. Том Брэди (американский футбол, «Тампа-Бэй») — 83,9 миллиона долларов

10. Яннис Адетокунбо (баскетбол, «Милуоки») — 80,9 миллиона долларов

Источник: https://www.forbes.com/sites/brettknight/2022/05/11/the-worlds-10-highest-paid-athletes-2022/?sh=23474b211f6c
Лионель Месси
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 ПСЖ 36 24 8 4 81-36 80
2
 Марсель 36 20 8 8 59-36 68
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ницца 36 19 7 10 48-31 63
5
 Ренн 36 19 5 12 78-38 62
6
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
7
 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
9
 Нант 36 15 9 12 52-44 54
10
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 36 12 7 17 49-55 43
13
 Реймс 36 10 13 13 39-40 43
14
 Анже 36 9 11 16 42-54 38
15
 Труа 36 9 10 17 35-49 37
16
 Клермон Фут 36 9 9 18 37-66 36
17
 Лорьян 36 8 10 18 34-62 34
18
 Сент-Этьен 36 7 10 19 40-74 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 36 5 12 19 48-89 27
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Бордо – Лорьян
 - : -
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Лион – Нант
 - : -
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Метц – Анже
 - : -
14.05 22:00
Монако – Брест
 - : -
14.05 22:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
14.05 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
14.05 22:00
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 - : -
14.05 22:00
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