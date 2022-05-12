Хавбек «ПСЖ» Хакими арендовал частный самолет для быстрых перемещений по Европе

Полузащитник «ПСЖ» Ашраф Хакими арендовал себе частный самолет для быстрых передвижений по Европе, сообщает L'Espanol.

По данным источника, футболист с супругой Ибой Абук временно приобрели самолет Hawker 400, час полета на котором стоит 3100 евро. На борт может подняться до 7 пассажиров.

23-летний хавбек в этом сезоне провел 30 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Сообщалось, что летом он покинет «ПСЖ» из-за плохих отношений с южноамериканцами клуба.