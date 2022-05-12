Хавбек «ПСЖ» Хакими арендовал частный самолет для быстрых перемещений по Европе
Полузащитник «ПСЖ» Ашраф Хакими арендовал себе частный самолет для быстрых передвижений по Европе, сообщает L'Espanol.
По данным источника, футболист с супругой Ибой Абук временно приобрели самолет Hawker 400, час полета на котором стоит 3100 евро. На борт может подняться до 7 пассажиров.
23-летний хавбек в этом сезоне провел 30 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Сообщалось, что летом он покинет «ПСЖ» из-за плохих отношений с южноамериканцами клуба.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|36
|24
|8
|4
|81-36
|80
|
2
|Марсель
|36
|20
|8
|8
|59-36
|68
|
3
|Монако
|36
|19
|8
|9
|59-36
|65
|
4
|Ницца
|36
|19
|7
|10
|48-31
|63
|
5
|Ренн
|36
|19
|5
|12
|78-38
|62
|
6
|Страсбур
|36
|16
|12
|8
|59-39
|60
|
7
|Ланс
|36
|16
|10
|10
|57-45
|58
|
8
|Лион
|36
|15
|11
|10
|61-48
|55
|
9
|Нант
|36
|15
|9
|12
|52-44
|54
|
10
|Лилль
|36
|13
|12
|11
|43-45
|51
|
11
|Брест
|36
|13
|9
|14
|45-49
|48
|
12
|Монпелье
|36
|12
|7
|17
|49-55
|43
|
13
|Реймс
|36
|10
|13
|13
|39-40
|43
|
14
|Анже
|36
|9
|11
|16
|42-54
|38
|
15
|Труа
|36
|9
|10
|17
|35-49
|37
|
16
|Клермон Фут
|36
|9
|9
|18
|37-66
|36
|
17
|Лорьян
|36
|8
|10
|18
|34-62
|34
|
18
|Сент-Этьен
|36
|7
|10
|19
|40-74
|31
|
19
|Метц
|36
|5
|13
|18
|34-64
|28
|
20
|Бордо
|36
|5
|12
|19
|48-89
|27
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.05
|22:00
|
Бордо – Лорьян
|- : -
|14.05
|22:00
|
Лион – Нант
|- : -
|14.05
|22:00
|
Метц – Анже
|- : -
|14.05
|22:00
|
Монако – Брест
|- : -
|14.05
|22:00
|
Монпелье – ПСЖ
|- : -
|14.05
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|14.05
|22:00
|
Ренн – Марсель
|- : -
|14.05
|22:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|- : -
|14.05
|22:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|- : -
|14.05
|22:00
|
Труа – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|32
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|30
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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