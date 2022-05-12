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Сегодня, 06:36

Хавбек «ПСЖ» Хакими арендовал частный самолет для быстрых перемещений по Европе

Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Ашраф Хакими арендовал себе частный самолет для быстрых передвижений по Европе, сообщает L'Espanol.

По данным источника, футболист с супругой Ибой Абук временно приобрели самолет Hawker 400, час полета на котором стоит 3100 евро. На борт может подняться до 7 пассажиров.

23-летний хавбек в этом сезоне провел 30 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Сообщалось, что летом он покинет «ПСЖ» из-за плохих отношений с южноамериканцами клуба.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 36 24 8 4 81-36 80
2
 Марсель 36 20 8 8 59-36 68
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ницца 36 19 7 10 48-31 63
5
 Ренн 36 19 5 12 78-38 62
6
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
7
 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
9
 Нант 36 15 9 12 52-44 54
10
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 36 12 7 17 49-55 43
13
 Реймс 36 10 13 13 39-40 43
14
 Анже 36 9 11 16 42-54 38
15
 Труа 36 9 10 17 35-49 37
16
 Клермон Фут 36 9 9 18 37-66 36
17
 Лорьян 36 8 10 18 34-62 34
18
 Сент-Этьен 36 7 10 19 40-74 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 36 5 12 19 48-89 27
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Бордо – Лорьян
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14.05 22:00
Лион – Нант
 - : -
14.05 22:00
Метц – Анже
 - : -
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Монако – Брест
 - : -
14.05 22:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
14.05 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
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Ренн – Марсель
 - : -
14.05 22:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
14.05 22:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
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Труа – Ланс
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

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 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

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Ницца

 32 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Метц

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